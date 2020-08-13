نقدم لكم فيديو أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.
استقبل ملعب نادي بنفيكا البرتغالي “النور” بمدينة لشبونة مباراة نارية بين “باريس سان جيرمان وأتالانتا” في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي المباريات.
سجل باريس سان جيرمان الفرنسي هدفين في اللحظات الاخيرة وقلب تأخره أمام أتالانتا الايطالي الى فوز قاتل 2-1، ليضرب موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيج الالماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضا.
تقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش (27) وراء ابواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن الفريق المملوك قطريا عادل عبر البرازيلي ماركينيوس (90).
ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع عبر الكاميروني البديل اريك مكسيم تشوبو-موتينغ. وضرب سان جرمان موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيج الالماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضا.
كان فريق “أتالانتا” الإيطالي قد تأهل إلى هذا الدور بعد اقصاءه فريق “فالنسيا” الإسباني في دور الـ16، بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، كما كرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة (4-3).
بينما صعد “باريس سان جيرمان” الفرنسي على حساب “بوروسيا دورتموند” الألماني، بعدما عوض خسارته ذهابًا بنتيجة (2-1) بإنتصاره إيابًا بنتيجة (2-0).
إليكم أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا
هدف التقدم لاتالنتا 1-0
هدف التعادل لباريس سان جيرمان 1-1
هدف باريس الثاني 2-1
اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا
..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.