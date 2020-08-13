نقدم لكم فيديو أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

استقبل ملعب نادي بنفيكا البرتغالي “النور” بمدينة لشبونة مباراة نارية بين “باريس سان جيرمان وأتالانتا” في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي المباريات.

سجل باريس سان جيرمان الفرنسي هدفين في اللحظات الاخيرة وقلب تأخره أمام أتالانتا الايطالي الى فوز قاتل 2-1، ليضرب موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيج الالماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضا.

تقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش (27) وراء ابواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن الفريق المملوك قطريا عادل عبر البرازيلي ماركينيوس (90).

ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع عبر الكاميروني البديل اريك مكسيم تشوبو-موتينغ. وضرب سان جرمان موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيج الالماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضا.

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