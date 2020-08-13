مُحدث | جدول جميع صفقات الدوري الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020

يستعرض معكم موقع “الخليج 365” جميع صفقات الدوري الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020، في جدول مُحدث أول بأول حتى اليوم الأخير من هذا السوق، في الموافق 5 أكتوبر 2020.

وتأخرت بداية سوق الانتقالات الصيفية هذا العام لمدة فاقت الشهر ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي علقت النشاط الرياضي في الفترة من مارس إلى منتصف يونيو الماضي.

وقررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفق توصيات الفيفا، تأجيل موعد بداية الميركاتو الانجليزي هذا الصيف إلى يوم 26 يوليو، على أن تكون نهايته بعد شهرين و10 أيام.

جدول الانتقالات يضم “الصفقات الرسمية فقط” مصحوبة بحالة كل صفقة “القيمة، الإضافات أو إعارة أو انتقال حر أو انتقال بقانون بوسمان“، مع إمكانية وجود رابط لكل صفقة حسب درجة أهميتها.

كما سيهتم “الخليج 365” بإدراج انتقالات اللاعبين العرب في أندية الدرجات الدنيا بإنجلترا “التشامبيونشيب” وما أقل منها.

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???? جدول محدث للميركاتو الانجليزي 2020