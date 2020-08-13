مُحدث | جدول جميع صفقات الدوري الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020

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يستعرض معكم موقع “الخليج 365” جميع صفقات الدوري الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020، في جدول مُحدث أول بأول حتى اليوم الأخير من هذا السوق، في الموافق 5 أكتوبر 2020.
وتأخرت بداية سوق الانتقالات الصيفية هذا العام لمدة فاقت الشهر ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي علقت النشاط الرياضي في الفترة من مارس إلى منتصف يونيو الماضي.
وقررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفق توصيات الفيفا، تأجيل موعد بداية الميركاتو الانجليزي هذا الصيف إلى يوم 26 يوليو، على أن تكون نهايته بعد شهرين و10 أيام.
جدول الانتقالات يضم “الصفقات الرسمية فقط” مصحوبة بحالة كل صفقة “القيمة، الإضافات أو إعارة أو انتقال حر أو انتقال بقانون بوسمان“، مع إمكانية وجود رابط لكل صفقة حسب درجة أهميتها.
كما سيهتم “الخليج 365” بإدراج انتقالات اللاعبين العرب في أندية الدرجات الدنيا بإنجلترا “التشامبيونشيب” وما أقل منها.
- قم بتحديث هذه الصفحة بشكل يومي ليصلك كل ما هو جديد عن سوق الانتقالات الصيفية في انجلترا
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???? جدول محدث للميركاتو الانجليزي 2020
|
اللاعب????
|
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|
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|
تفاصيل الصفقة????
|
جوردان جراهام
|
ولفرهامبتون
|
جيلينجهام
|
انتقال حر
|
محمد ساليسو
|
بلد الوليد
|
ساوثامبتون
|
12 مليون يورو
|
كواسي سيبو
|
واتفورد
|
إيبيزا
|
اعارة
|
كايل ووكر بيتيرس
|
توتنهام
|
ساوثامبتون
|
13.3 مليون يورو
|
بيير اميل هوبيرج
|
ساوثامبتون
|
توتنهام
|
16.6 مليون يورو
|
جاك كولباك
|
نيوكاسل يونايتد
|
نوتنجهام فورست
|
انتقال حر
|
بونتوس داهلبيرج
|
واتفورد
|
هاكين
|
إعارة
|
دانيلو بانتيتش
|
كوكاريكي
|
إعارة
|
كونستانتينوس تسيميكاس
|
أولمبياكوس
|
13 مليون يورو
|
جاك ماريسون
|
مانشستر سيتي
|
ليدز يونايتد
|
إعارة
|
جيمس تشيستر
|
أستون فيلا
|
ستوك سيتي
|
انتقال حر
|
ويليان بورجوس
|
تشيلسي
|
–
|
انتقال حر
|
بيدرو رودريجيز
|
تشيلسي
|
–
|
انتقال حر
|
دانيل آرزاني
|
مانشستر سيتي
|
أوتريخت
|
إعارة
|
لويس سواريز
|
ريال سرقسطة
|
واتفورد
|
انتهاء إعارة
|
ناثان أكي
|
بورنموث
|
مانشستر سيتي
|
45.3 مليون يورو
|
سيمون بوار
|
نوريتش سيتي
|
كينج لين تون
|
اعارة
|
براد سميث
|
بورنموث
|
–
|
انتقال حر
|
جاك تيرنر
|
نيوكاسل يونايتد
|
موريكامب
|
إعارة
|
بيرسي تاو
|
برايتون
|
آندرلاخت
|
إعارة
|
ماسون بلومفيلد
|
نوريتش سيتي
|
هارتلبول يونايتد
|
انتقال حر
|
فلورن أندوني
|
جالطة سراي
|
برايتون
|
انتهاء إعارة
|
هاريسون ريد
|
فولهام
|
ساوثامبتون
|
انتهاء إعارة
|
هاري آرتير
|
فولهام
|
بورنموث
|
انتهاء إعارة
|
فيران توريس
|
فالنسيا
|
مانشستر سيتي
|
23 مليون يورو
|
ديميتري فولكييه
|
واتفورد
|
غرناطة
|
2 مليون يورو
|
دافيدي زاباكوستا
|
روما
|
تشيلسي
|
انتهاء إعارة
|
سين راجيت
|
نوريتش سيتي
|
بورتسموث
|
انتقال حر
|
ماريو ليمينا
|
جالطة سراي
|
ساوثامبتون
|
انتهاء إعارة
|
محمد النني
|
بيشكتاش
|
آرسنال
|
انتهاء إعارة
|
أنتوني كونكارت
|
برايتون
|
فولهام
|
11.7 مليون يورو
|
كيرون بويي
|
رايث روفرز
|
فولهام
|
–
|
ماجنوس نورمان
|
فولهام
|
كارليسلي يونايتد
|
انتقال حر
|
لوكا دي لا توري
|
فولهام
|
هيراكليس أميلو
|
انتهاء إعارة
|
توني شتاهل
|
فولهام
|
إنيرجي كوتبوس
|
–
|
آندري زامبو أنجويسا
|
فياريال
|
فولهام
|
انتهاء إعارة
|
جان ميشيل سيري
|
جالطة سراي
|
فولهام
|
انتهاء إعارة
|
فابري
|
ريال مايوركا
|
فولهام
|
انتهاء إعارة
|
أليكسيس سانشيز
|
مانشستر يونايتد
|
إنتر ميلان
|
انتقال حر
|
بن هوكينهول
|
مانشستر يونايتد
|
برينتفورد
|
انتقال حر
|
كاميرون بروثويك–جاكسون
|
مانشستر يونايتد
|
أولدهام أثلتيك
|
انتقال حر
|
أنجيل جوميز
|
مانشستر يونايتد
|
انضم إلى ليل ثم أعير لبوافيشتا
|
انتقال حر
|
جورج تانير
|
مانشستر يونايتد
|
كارليسلي يونايتد
|
انتقال حر
|
كلويفرت أجويلار
|
آليانز ليما
|
مانشستر سيتي
|
5 مليون يورو
|
ديان لوفرين
|
ليفربول
|
زينيت سان بطرسبيرج
|
12 مليون يورو
|
آدم لالانا
|
ليفربول
|
برايتون
|
انتقال حر
|
ناثانيل كلاين
|
ليفربول
|
–
|
انتهاء العقد
|
آندي لونيرجان
|
ليفربول
|
–
|
انتهاء العقد
|
بيدرو شيريفيلا
|
ليفربول
|
نانت
|
غير معلنة
|
مورجان بويز
|
ليفربول
|
فليتوود تاون
|
إعارة
|
حكيم زياش
|
أياكس أمستردام
|
تشيلسي
|
40 مليون يورو
|
تيمو فيرنر
|
ريد بول لايبزيج
|
تشيلسي
|
53 مليون يورو
|
آلفارو موراتا
|
تشيلسي
|
أتلتيكو مدريد
|
56 مليون يورو
|
ماريو باساليتش
|
تشيلسي
|
أتالانتا
|
15 مليون يورو
|
ناثان
|
تشيلسي
|
أتلتيكو مينيرو
|
3 مليون يورو
|
دانيل إفيرسين
|
ليستر سيتي
|
أود هيفيرلي
|
إعارة
|
جورج توماس
|
ليستر سيتي
|
كوينز بارك رينجرز
|
انتقال حر
|
كالفين باسي
|
ليستر سيتي
|
جلاسكو رينجرز
|
انتقال حر
|
آندي كينج
|
ليستر سيتي
|
–
|
انتهاء العقد
كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جدول جميع صفقات الدوري الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.