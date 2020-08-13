في مباراة مملة، تعادل أبيض بين الصفاقسي والترجي في قمة الدوري التونسي

انتهت قمة الدوري التونسي بين الترجي والصفاقسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم الاربعاء 12-8-2020، على ملعب الأولمبي براس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الترجي رصيه الى النقطة 49 فى صدارة ترتيب جدول الدوري التونسي، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني “الاتحاد المنيستري” وصل إلى 11 نقطة.

وخاض الترجي 19 مباراة بالدوري التونسي هذا الموسم، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 4، ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبوه 34 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف كثاني أقوى خط دفاع.

بينما رفع “الصفاقسي” رصيده الى النقطة 37 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي، بفارق نقطة واحدة عن الثاني “الاتحاد المنيستري”.

ولعب الصفاقسي 19 مباراة في الدوري، حقق الانتصار في 11، وتعادل في 4، بينما هُزم في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدف.

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ولم ترتقي مباراة اليوم لمستوى طموحات الجماهير، حيث استحوذ الترجي على الكرة دون خطورة في ظل تراجع الصفاقسي.

واعتمد الصفاقسي على الهجمات المرتدة، والترجي لم يعطيه الفرصة للتنفس حتى، وضغط أبناء الطيب المهيري على لاعبي المكشخة.

وفى اللحظات الاخيرة من اللقاء حرم مدافع الصفاقسي بن حمودة الترجي من تسجيل هدف الفوز بعدما شتت كرة برأسة من على خط المرمى.

وأخفق لاعبو الترجي والصفاقسي في ترجمة الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة إلى أهداف، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الترجي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الطيب المهيري يوم الأحد 27 أكتوبر 2019.

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