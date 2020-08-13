نقدم لكم ملخص مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري.

خيم التعادل بدون أهداف على لقاء الترجي مع ضيفه الصفاقسي، على الملعب الاولمبي برداس، وأخفق لاعبو الترجي والصفاقسي في ترجمة الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة إلى أهداف، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

ولم ترتقي مباراة اليوم لمستوى طموحات الجماهير، حيث استحوذ الترجي على الكرة دون خطورة في ظل تراجع الصفاقسي.

واعتمد الصفاقسي على الهجمات المرتدة، والترجي لم يعطيه الفرصة للتنفس حتى، وضغط أبناء الطيب المهيري على لاعبي المكشخة.

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وفى اللحظات الاخيرة من اللقاء حرم مدافع الصفاقسي بن حمودة الترجي من تسجيل هدف الفوز بعدما شتت كرة برأسة من على خط المرمى.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الترجي رصيه الى النقطة 49 فى صدارة ترتيب جدول الدوري التونسي، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني “الاتحاد المنيستري” وصل إلى 11 نقاط.

بينما رفع “الصفاقسي” رصيده الى النقطة 37 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي، بفارق نقطة واحدة عن الثاني “الاتحاد المنيستري”.

إليكم فيديو ملخص مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

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