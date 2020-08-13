رياضة | رضا عبدالعال: بيراميدز سيحصل على الدوري الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: بيراميدز سيحصل على الدوري الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فريق بيراميدز سيحصل على بطولة الدوري العام فى الموسم المقبل حال التعاقد مع مدير فني كبير.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الدوري سيكون من نصيب بيراميدز فى الموسم المقبل بعد انضمام رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي إلى جانب تواجد عبد الله السعيد".

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وأضاف: "فريق بيراميدز أصبح لديه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات فنية كبيرة للغاية، وإذا تواجدت العدالة التحكيمية سيحصل على الدوري بكل تأكيد".

ويذكر أن أنباء صحفية ترددت عن إقتراب بيراميدز من التعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.