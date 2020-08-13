رياضة | إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر صانع ألعاب فريق ريال مدريد، فرانشيسكو إيسكو البقاء في صفوف النادي الملكي، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في 2022، ورغم تبقي عامين فقط على نهاية عقده، إلا أن إدارة الفريق الملكي لم تعرض عليه التجديد.

ولكن برغم الظروف المحيطة باللاعب، ورغم توافر العروض الخارجية، قرر الإسباني فرانشيسكو إيسكو أغلق ملف الرحيل عن ريال مدريد وأعلن عدم رحيله عن الفريق.

Advertisements

وأبلغ إيسكو والده والذي يعمل كوكيل لأعماله بعدم نيته بالرحيل عن ريال مدريد، كما أخبره بعدم الإستماع والاهتمام بلعروض المقدمة من أجله ضمه هذا الصيف.

ووفقاً لما ورد بعدة تقارير في الفترة الأخيرة بأن يوفنتوس تحت قيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، يستهدف التوقيع مع إيسكو في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء صاحب الـ28 عاماً ريال مدريد منذ 2013، وخاض مع الفريق الأبيض 307 مباراة وسجل 51 هدفاً وصنع 54، وينتهي عقده في 2022.