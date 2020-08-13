رياضة | خاص - أيمن المزين يكشف أسباب تقدم استقالته من تدريب طنطا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص - أيمن المزين يكشف أسباب تقدم استقالته من تدريب طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا السابق، أسباب تقديم استقالته من قيادة الفريق عقب الهزيمة من نادي بيراميدز.

وأكد المزين في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"أن رغبته هي عدم استكمال المهمة مع طنطا لذلك قام بتقديم استقالته".

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وقال :" خضنا المباراة أمام فريق كبير يضم العديد من النجوم، وركلة الجزاء التي أهدرناها كانت نقطة تحول مهمة في الخسارة".

وأضاف :" أنه لم يتلقى عروض من أي نادي في الدوري الممتاز حتى الأن"

وعن رأيه في إستئناف الدوري قال:" لا يعقل بعد هذه المصاريف والمسحات أن يتم إلغاء الدوري المصري يجب استكماله".