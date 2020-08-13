رياضة | الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع رمضان صبحي نحجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على عقود انضمامه إلى فريق بيراميدز.

وقال الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والتي انتهت اعارته إلى النادي الأهلي، وقع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة ثلاثة سنوات.

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وأوضح صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي سيحصل على 5 مليون دولار مع بيراميدز فى ثلاثة سنوات إضافة إلى بنود تحفيزية ومكافآت أخري فى حالة الحصول على بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا".

وأضاف: "جماهير الأهلي تلقت صدمة اليوم فى احتفالها باستاد السلام وذلك بعد اعلان انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز".