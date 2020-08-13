رياضة | أبرزهم البدري والسعيد وآخرهم رمضان.. أبطال فيلم «دستة أهلاوية» في بيراميدز (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهم البدري والسعيد وآخرهم رمضان.. أبطال فيلم «دستة أهلاوية» في بيراميدز (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي بيراميدز قريبًا من الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار للنادي الأهلي، وأحد من أبرز أبناء القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق السماوي بالموسم الجديد.

وأبلغ رمضان صبحي إدارة النادي الأهلي برفضه الاستمرار داخل القلعة الحمراء في الموسم الجديد، ورغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، وذلك بعدما تلقي عرضًا ضخمًا منه بلغت قيمته 90 مليون جنيه تقريبًا، ليخرج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق الأحمر في الموسم القادم بشكل رسمي.

وانضم رمضان لعدد من النجوم الأهلاوية، الذين انضموا لنادي بيراميدز خلال السنوات الأخيرة، حتي أن بعضهم انضم للنادي السماوي وقت اشتعال الخلافات بين إدارة الناديين في عهد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والمالك السابق للنادي السماوي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأهلاوية الذين انضموا لنادي بيراميدز خلال الفترة الماضية:-

- عبد الله السعيد:

بعد سنوات طويلة قضاها داخل القلعة الحمراء حقق خلالها العديد من البطولات والانجازات، رحل "السعيد" عن صفوف الأهلي بسبب أزمة توقيعه للزمالك دون علم إدارة الأهلي، حيث خاض فترة احتراف قصيرة بالدوري الفنلندي، وانتقل منه لفريق أهلي جدة السعودي وعاد بعدها لمصر عبر بوابة بيراميدز.

- محمد فاروق:

لعب "فاروق" ضمن صفوف النادي الأهلي موسم 2014 / 2015، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، مما دفعه للخروج على سبيل الإعارة لنادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل للنادي الدجلاوي بشكل نهائي، وتنقل بعدها بين أندية المقاولون العرب والإنتاج الحربي، قبل أن يستقر به المطاف في نادي بيراميدز.

- جون آنطوي:

لعب ضمن صفوف النادي الأهلي موسم 2015/2016 لكنه لم يظهر بالمستوي المنتظر منه، ليرحل لنادي مصر المقاصة علي سبيل الإعارة ثم تم تفعيل شراءه بشكل نهائي، وانتقل في موسم 2018 / 2019 لفريق بيراميدز لقيادة هجوم الفريق السماوي.

- أحمد حمودي:

انتقل "حمودي" لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 بعد فشل حصوله على فرصة مع الأهلي، لكن لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق مما أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي.

- إكرامي وفتحي:

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أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي وقع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز بشكل رسمي في أبريل الماضي لمدة 3 سنوات بعد رفض تمديد عقده مع القلعة الحمراء، بينما أعلن شريف اكرامي اقترابه من النادي السماوي ولكنه ينتظر نهاية الموسم للإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل تعاقده مع الفريق.

- رمضان صبحي:

أعلن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار اليه من هيدرسفيلد رغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضا بقيمة 90 مليون جنيه لتمثيل الفريق السماوي في الموسم الجديد ولمدة 3 مواسم قادمة.

- حسام البدري:

انضمام النجوم الأهلاوية لنادي بيراميدز لم يقتصر على اللاعبين، بل شغل بعض أبناء الأهلي المناصب الإدارية داخل النادي السماوي منهم حسام البدري نجم ومدرب الأحمر السابق، والذي شغل منصب رئيس بيراميدز وقت ملكية النادي لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وواجه انتقادات عنيفة من الجماهير الحمراء نظرا للخلافات بين الناديين وقتها.

- هادي خشبة:

تولي نجم الأهلي السابق هادي خشبة عدة مناصب إدارية داخل نادي بيراميدز في عهد المستشار تركي آل الشيخ، حيث شغل منصب نائب رئيس النادي، وعضو لجنة الكرة والمشرف على الرياضة بالنادي، كما تولي منصب مدير الكرة والإشراف على قطاع الناشئين، قبل أن يرحل عن النادي السماوي.

- أحمد أيوب: مدرب الأهلي السابق أحمد أيوب انضم للجهاز الفني لبيراميدز خلال فترة سابقة، حيث شغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني للمدرب البرازيلي ألبرتو فالنتيم مدرب بيراميدز السابق، واستمر بعده مع المدرب لافولبي، قبل رحيله بعد تولي الارجنتيني رامون دياز تدريب الفريق. - أنيس الشعلالي: مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي والذي عمل ضمن الجهاز الفني لحسام البدري في النادي الأهلي، انتقل للعمل في نادي بيراميدز ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة ألبرتو فالنتيم، وبعده مع لافولبي.

- عبد العزيز عبد الشافي:

يشغل عبد العزيز عبد الشافي نجم ومدرب الأهلي السابق حاليًا منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وواجه "زيزو" موجة انتقادات عنيفة من جانب الجماهير الحمراء بعد تخليه عن الانتماء للأهلي وقبوله هذا المنصب في النادي السماوي