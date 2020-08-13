رياضة | شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإعلامي أحمد شوبير للكشف عن كواليس رحيل رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل: "حكاية رمضان صبحي وانقلاب اللحظات الأخيرة بالكامل في ملعب أون الساعة 11 تفاصيل مثيرة جدا".

وكشف النادي الأهلي اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن اتخاذ رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قرار بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيانه اليوم أن رمضان صبحي أخبرهم برغبته في الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.