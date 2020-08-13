رياضة | باريس سان جيرمان يُنهي مغامرة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ويتأهل لنصف النهائي

على استاد "دا لوز" أو "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة ، عاقب سان جيرمان على عدم تركيزه الدفاعي في نهاية اللقاء وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال الأوروبي بفوز درامي على الفريق الإيطالي.

وكان أتالانتا في طريقه لحرمان منافسه الباريسي من مواصلة الطريق نحو حلم التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ ولكن سان جيرمان قلب تأخره لفوز ثمين في الوقت القاتل.

وحسم أتالانتا الشوط الأول من المباراة بالهدف الذي سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة 27 .

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ولكن سان جيرمان رد بهدفين متتاليين سجلهما ماركوس كوريا في الدقيقة 90 والبديل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي سان جيرمان في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة الغد بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني في دور الثمانية للبطولة.