الامارات | فريق رديف الشارقة يُنهي المرحلة الأولى للمعسكر الداخلي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق رديف الشارقة يُنهي المرحلة الأولى للمعسكر الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة أن فريق تحت 12 سنة لكرة القدم، بقيادة المدرب عبدالرحمن الحداد، اختتم المرحلة الأولى من معسكره الداخلي الذي أُقيم بالشارقة، على أن تبدأ المرحلة الثانية 20 الجاري، وتستمر لمدة أسبوع، وتتضمن خوض عدد من المباريات الودية، التي سيتم تأكيدها فور صدور البروتوكول الخاص بها.

وكان النجم والحارس السابق لمنتخب البرازيل، خوليو سيزار، قد حضر جانباً من تدريب الفريق الرديف، خلال زيارته التي قام بها للنادي أخيراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news