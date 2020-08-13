الامارات | فيروس كورونا يتسبب في إلغاء ماراثون باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب في إلغاء ماراثون باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلغي سباق ماراثون باريس المقرر في 15 نوفمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة للحدث أمس. وكان السباق مقرراً أصلاً في الخامس من أبريل الماضي، وتم تأجيله مرتين إلى 18 أكتوبر ثم الى 15 نوفمبر، قبل أن يتم الغاؤه نهائياً. وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة «امام استحالة مشاركة العديد من العدائين في هذا السباق، لاسيما القادمين من دول أجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار باللقاء مرة جديدة عام 2021». وأضاف «جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في نسخة العام الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل اذا أرادوا ذلك». ولحق ماراثون باريس بالتالي بسباقات أخرى، مثل نيويورك وبرلين وبوسطن وشيكاغو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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