الامارات | معسكر فتيات الجوجيتسو ينطلق اليوم بمشاركة 150 لاعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر فتيات الجوجيتسو ينطلق اليوم بمشاركة 150 لاعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوافد اليوم إلى فندق «دوسيت ثاني» في أبوظبي نجمات الجوجيتسو من مختلف أندية الدولة للمشاركة في المعسكر المغلق للفتيات الذي ينظمه اتحاد الجوجيتسو حتى 26 أغسطس، ليتوّج فعالياته بالجولة الختامية لبطولة أم الإمارات التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا يوم 27 أغسطس.

وقال بيان صحافي: «استقطب المعسكر مشاركة أكثر من 150 لاعبة من أندية الوحدة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة».

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وجاء في البيان: «خضعت أمس، جميع اللاعبات المشاركات في المعسكر للفحص الطبي، فيما ستنطلق الأنشطة التدريبية بعد صدور نتائج الفحوص والاطمئنان على صحة اللاعبات وسلامتهن، وبعد استكمال الفحوص، ستنطلق فعاليات المعسكر، صباح اليوم، حيث وضع الفريق الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برنامجاً مكثفاً يضم تدريبات الجوجيتسو وتمارين اللياقة البدنية تحت إشراف المدربات، وجلسات التعافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تضمن للاعبات تجربةً مميّزة تعزز جاهزيتهن البدنية والنفسية للعودة لبساط النزال».

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو فهد الشامسي: «أسهمت المعسكرات المتعاقبة التي نظمناها في صقل مواهب اللاعبين، وتمكينهم من الاستعداد للفعاليات الرياضية، وانطلاقاً من دورنا كجهة راعية لرياضة الجوجيتسو في الدولة، ينطلق اليوم المعسكر التدريبي المغلق للفتيات، لنمكّن بطلاتنا من العودة لحماس البطولات».

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