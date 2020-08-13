الامارات | الحمرية يقدم 7 لاعبين جدد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يقدم 7 لاعبين جدد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم تننظيم مؤتمر صحافي عند 7.30 مساء اليوم، لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم أخيراً لتمثيله في موسم «الهواة»، وهم كل من: ماهر جاسمن، وليد أحمد، علي درويش، مانع سعيد، الفلسطيني سليم بركة، المقيم الزيمبابوي تيفازو، والمحترف البرازيلي رافائيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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