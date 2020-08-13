الامارات | خمينيز: الأمان الذي وجدته في الإمارات لا يقدر بثمن

شكرا لقرائتكم خبر عن خمينيز: الأمان الذي وجدته في الإمارات لا يقدر بثمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللاعب التشيلي، لويس خمينيز، إنه «لن ينسى الفترة التي لعب فيها بالإمارات، مع شباب الأهلي والنصر»، لافتاً إلى أنه استمتع بهذه التجربة على جميع الصعد، مبيناً أن الأمن، الذي يتمتع به الأفراد المقيمون بالدولة، لا يمكن وصفه.

وقال خمينيز، لإذاعة «إيه دي إن راديو» التشيلية: «الأمان الذي وجدته في الإمارات لا يقدر بثمن، إذ يمكن ترك السيارة مفتوحة ومغادرة المكان، مع يقين صاحب السيارة أنها لن تسرق، في ظل الأمان الذي تتمتع به الدولة».

في المقابل، أشاد بمواطنه كارلوس فيلانويفا، الذي لعب سبعة مواسم في دوري الخليج العربي، إذ انضم كل منهما إلى بالستينو التشيلي، وقال: «الجودة والمهارات التي يمتلكها فيلانويفا لا يمتلكها العديد من اللاعبين، وانضمامه إلى بالستينو سيمنح الفريق إضافة قوية».

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