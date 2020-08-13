الامارات | الرجاء يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوز صعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يستعيد صدارة الدوري المغربي بفوز صعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أغسطس 2020
استعاد فريق الرجاء صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بتغلبه الصعب على مضيفه حسنية أغادير 2/صفر، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل مولودية وجدة مع مضيفه يوسفية برشيد 1/1. وسجل هدفي الرجاء سفيان رحيمي وحميد أحداد في الدقيقتين الثالثة و49.
ورفع الرجاء رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الوداد الذي فاز على أولمبيك خريبكة 3/2، وتوقف رصيد حسنية أغادير عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي المباراة الثانية، تعادل مولودية وجدة مع يوسفية برشيد 1/1.
وتقدم عبدالخالق آيت أورجبي لفريق يوسفية برشيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل المهدي النغمة لمولودية وجدة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء أيضاً. وشهدت المباراة طرد لمين دياكيتي لاعب مولودية وجدة في الدقيقة 87.
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