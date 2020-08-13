الامارات | نادي خورفكان للمعاقين يوزّع الحقائب الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي خورفكان للمعاقين يوزّع الحقائب الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّع نادي خورفكان للمعاقين، خلال اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد، حقائبه الإدارية وتم اختيار لؤي النقبي نائباً للرئيس رئيساً للجنة الإعلامية، وأحمد القاضي أميناً عاماً، وخليل المنصوري مديراً مالياً رئيساً للجنة التسويق وتنمية الموارد، وعلي النقبي أميناً عاماً مساعداً رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعبدالله النقبي رئيساً للجنة الشؤون الرياضية والفنية، وعلي المراشدة رئيس اللجنة القانونية ولجنة الأسر والاستقطاب، وعائشة الحمودي رئيسة لجنة التميز المؤسسي واللجنة الثقافية، ومنى اليحيائي رئيسة لجنة الفتيات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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