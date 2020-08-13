الامارات | «قضاة الملاعب» يدشنون معسكر صربيا بمحاضرات وتدريبات بدنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح حكام كرة القدم المعسكر الخارجي في صربيا بمحاضرات وتدريبات بدنية، وذلك بمشاركة 64 من حكام الفئة الأولى.
ويستمر المعسكر في العاصمة الصربية بلغراد حتى 25 الجاري. ويأتي بعد توقف طويل استمر منذ 15 مارس الماضي، أي منذ قرار اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، لكن رغم ذلك حرصت لجنة الحكام في اتحاد الكرة على وضع برنامج تدريبي عن بعد بشكل فردي، بهدف المحافظة على لياقة قضاة الملاعب البدنية، تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية حسن عبدالله.
ويشارك في المعسكر، أيضاً، الحكام الدوليون: محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي وعادل النقبي وعمر آل علي وأحمد درويش ويحيى الملا، في حين كانت لجنة الحكام قبلت، أخيراً، اعتزال الحكم الدولي يعقوب الحمادي، بسبب الإصابة.
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