الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «فركش»

اكتشف المدرب أن النادي الكبير الذي يودّ التعاقد معه لتدريب فريق الناشئين، كان يضع «طُعماً» بهدف جلب ابنه من نادٍ منافس، ما أدى إلى «فركشة» الموضوع برمته.

مقارنة

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وجد نفسه تحت ضغط كبير بعدما تمت مقارنته بمسؤول سابق حقق الإنجازات مع النادي العريق، خصوصاً أن الجمهور بات لا يرضى بأقل مما تحقق في الفترة الأخيرة.

راتب

اتضح أن العقد الإجمالي شاملاً الرواتب والحوافز للاعب الكبير وصل إلى 17 مليون درهم سنوياً، أي أن راتبه يتجاوز المليون درهم شهرياً، واللاعب الآخر عقده الإجمالي 14 مليون درهم سنوياً.

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