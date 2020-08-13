شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وانتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير، النقاب عن كواليس جديدة خاصة برحيل رمضان صبحي، عن صفوف النادي الأهلي، ورغبته في الانضمام لصفوف بيراميدز.

وقال شوبير في تصريحات بقناة أون تايم سبورتس: «رمضان في البداية طلب المساواة باللاعب الأعلى أجراً في النادي الأهلي وهو على معلول الذي يحصل على مليون دولار سنوياً، ووافق النادي على مطالبه».

وأضاف: «نادي مصري اّخر تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أعلى من عرض الأهلي من أجل ضم رمضان واللاعب رفض بشدة».

وواصل: «الأهلي قدم عرضاً أخيراً للنادي الإنجليزي لضم رمضان مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني، وتم الموافقة من قبل إدارة هيدرسفيلد ولكن موقف اللاعب تغير فجأة وماطل في التوقيع حتى إبلاغه إدارة الأهلي رغبته في اللعب لبيراميدز».

وأصدر النادي الأهلي بياناً الأربعاء أعلن فيه خروج رمضان خارج حسابات النادي بناء على رغبته بالانضمام لبيراميدز.

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