شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من بيراميدز بشأن الاستغناء عن بكار ودونجا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي أحمد شوبير، إنه تواصل مع عمرو بسيوني، مدير التسويق والاستثمار بنادي بيراميدز، من أجل معرفة حقيقة رحيل الثلاثي رحب بكار وعبدالله بكري ونبيل عماد دونجا عن صفوف الفريق.

وشدد شوبير على أن مدير التسويق في بيراميدز أكد له استحالة رحيل الثنائي عبدالله بكري قلب الدفاع ونبيل عماد دونجا متوسط الميدان، مشيراً إلى أن الثنائي مستمر ضمن صفوف النادي.

وأتم تصريحاته قائلا: «مسؤول بيراميدز أشار إلى أنه في حالة رحيل أحد عن صفوف النادي، فريما سيكون الظهير الأيمن رجب بكار».

كان النادي الأهلي قد أكد في بيان رسمي الأربعاء، خروج رمضان صبحي من حساباته بسبب رغبته في الانضمام لصفوف بيراميدز.