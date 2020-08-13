شكرا لقرائتكم خبر عن ‏حصل على 4 ملايين جنيه.. شوبير يكشف أزمة إعلان رمضان ‏صبحي بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير النقاب عن الإعلان الذي صوره رمضان صبحي، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، قبل 24 ساعة فقط من رفضه البقاء داخل النادي الأحمر.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية: «رمضان عاد من إجازته بالساحل الشمالي مساء الثلاثاء، من أجل تصوير إعلان لإحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه».

وواصل: «الجميع أكد لي أن الإعلان رائع وتم تصويره بواسطة مخرجين من أوروبا، ولكن الأزمة تكمن في أنه إعلان خاص للنادي، وقام رمضان بتصويره بصفته لاعباً في الفريق».

وكان رمضان صبحي قد قرر الانتقال إلى بيراميدز ورفض عرض الأهلي للحصول على خدماته.