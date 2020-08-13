شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دقائق تمنح باريس سان جيرمان الصعود واحتفال يليق باليوبيل الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق باريس سان جيرمان في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، وذلك بعد تغلبه على فريق أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-1.

وكان الفريق الباريسي متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 90 من زمن المباراة، قبل أن ينجح البرازيلي ماركينهوس من تعديل النتيجة، ثم يضيف البديل الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني وهدف التأهل للنادي الباريسي في الدقيقة 93 من زمن المباراة، ليتأهل النادي الفرنسي إلى الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي بعد موسم 1994/1995، ليحتفل النادي باليوبيل الذهبي مع مرور 50 عامًا على تأسيسه (اليوم: 12 أغسطس) بتأهل نادي إلى الأدوار النهائي في المسابقة الأوروبية الأكبر.

وقدم أتالانتا مباراة بطولية وكان قريب من مواصلة مشواره التاريخي في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى على الإطلاق هذا الموسم، وأفتتحوا التسجيل في المباراة لتكون هذه هي المباراة السابعة (من بين 9) التي يفتتح فيها النادي الإيطالي التسجيل في دوري الأبطال هذا الموسم في سجل أفضل من أي فريق أخر.

وسجل الكرواتي ماريو باساليتش هدف النادي الإيطالي الوحيد معززًا من سجله التهديفي في مختلف البطولات هذا الموسم إلى 12 هدف، ليحقق لاعب الوسط أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد خلال مسيرته مع الأندية.

وسجل البرازيلي ماركينهوس هدف التعادل في وقت قاتل للنادي الباريسي، ليكون باريس سان جيرمان قد سجل في جميع المباريات ال 33 الأخيرة له في دوري الأبطال، منذ الخسارة ضد مانشستر سيتي في أبريل 2016، وهي ثاني أفضل سلسلة تهديفية لفريق في تاريخ المسابقة (الأفضل هو ريال مدريد: 34 مباراة سجل فيها الفريق خلال الفترة بين 2011 لـ 2014 في دوري الأبطال).

وجاء هدف شوبو موتينج ليقود باريس سان جيرمان لفوز تاريخي غير مسبوق مع تغلبه على منافس إيطالي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق بالمسابقة، وفي محاولته رقم 7، بعد 4 هزائم وتعادلين ضد الفرق الإيطالية في دوري الأبطال.

Advertisements

وقلب باريس سان جيرمان خسارته في الشوط الأول بمباراة في دوري الأبطال إلى فوز للمرة الأولى منذ عام 1994 (ضد سبارتاك موسكو الروسي)، لينتظر العملاق الفرنسي الفائز غدًا من مواجهة أتلتيكو مدريد وآر بي لايبزيج لتحديد الصاعد الثاني لنصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.