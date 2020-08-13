شكرا لقرائتكم خبر عن ناثان آكي يتغزل في جوارديولا: سيحسن مستواي الفني داخل الفريق السماوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندي ناثان آكي، المنضم حديثا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي لعب دورا بارزا في إقناعه بالانضمام لسيتي.

وأنضم آكي لمانشستر سيتي مؤخرا، قادما من بورنموث، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني 3ر52 مليون دولار، مشددا على أنه لم يتردد في الانضمام لسيتي.

وقال آكي في مقابلة مع موقع مانشستر سيتي الألكتروني الرسمي "عندما كنت أصغر سنا كنت أشاهد برشلونة الإسباني والطريقة التي كانوا يلعبون بها".

أوضح آكي "لذلك، فإن القدرة على العمل مع مدرب مثل جوارديولا له عامل كبير. أنا متأكد من قدرته على جعلي لاعبا أفضل أعتقد أنني سأتعلم الكثير منه وأنا متأكد من أنه سيحسن مستواي داخل الفريق السماوي".