شكرا لقرائتكم خبر عن ساليسو يدعم الخط الدفاعي لساوثهامبتون خلال معركة «البريميرليج» المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، ضم مع المدافع الغاني محمد ساليسو، في صفقة مدتها 4 أعوام، قادما من فريق بلد الوليد الإسباني. وبات ساليسو صاحب الـ21 عاما، اللاعب الثاني الذي ينضم لساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجذب ساليسو اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، بعد تألقه مع بلد الوليد، الذي انضم لصفوفه عام 2017، حيث لعب أولا مع فريق الشباب بالنادي الإسباني، قبل أن يتقدم سريعا ويصبح عنصرا رئيسيا في الفريق الأول.

وقال النمساوي رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون لموقع النادي: «هذا التعاقد مهم للغاية بالنسبة لنا، محمد لاعب مناسب لنا تماما، إنه يمتلك جميع الصفات اللازمة للانسجام والمساعدة مع باقي زملائه في الفريق بمجرد أن يكون على دراية بطريقة لعبنا».

من جانبه، قال ساليسو: «إنه شعور جيد للغاية أن تكون لاعبا في ساوثهامبتون، أنا سعيد جدا لكوني جزءا من النادي وأتطلع لبدء مشواري هنا».

وأشار اللاعب الغاني: «ساوثهامبتون ناد له تاريخ غني جدا في تطوير اللاعبين الشباب، لذا فهو خيار جيد للغاية بالنسبة لي لتطوير مهاراتي وتعلم الكثير».

يذكر أن ساوثهامبتون احتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم برصيد 52 نقطة، حيث حقق 15 فوزا و7 تعادلات و16 خسارة.

Advertisements