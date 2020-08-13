شكرا لقرائتكم شوبير: رمضان طلب من الخطيب التساوى مع معلول والحصول على مليون دولار في العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى احمد شوبير أن انتقال رمضان صبحى لاعب الاهلى انتقل إلى بيراميدز بطريقة تشبه طريقة انتقال أحمد فتحى فى طريقة الإعلان ،حيث كانت المفاوضات في طريقين ، و الأهلى بدأ المفاوضات مع اللاعب ، و الخطيب استقبل رمضان في منزله بأكتوبر ، وكانت جلسة مطولة ، وابدى اللاعب رغبته البقاء في الأهلى بشرط حالة وصول عرض اوربى يرحل عن الأهلى .

وطلب رمضان صبحى التساوى مع أكبر لاعب بالفريق من حيث العقد وهو على معلول ، والذى يحصل على مليون دولار في العام ، بخلاف المزايا مثل الإعلانات .

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وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.