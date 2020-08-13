شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج: أهنئ الأهلى على الافتتاح ولكن وضع اسمه على الاستاد "مخالف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى، مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، على افتتاح استاد السلام الدولى.

وأكد أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أهنئ النادى الأهلى وإداراته على افتتاح استاد السلام الدولى اليوم فى احتفالية رائعا، وشرف كبير أن يلعب أكبر أندية أفريقيا فى هذا الملعب".

وأضاف رئيس نادى الإنتاج الحربى: "تواجد اسم الأهلى على الملعب هو مخالف للعقد مع شركة "استادادت"، لأننا اشترطنا تواجد اسم استاد السلام فى العقد المبرم مع هيئة الإنتاج الحربى، وما يحدث الآن مخالف بتواجد اسم الأهلى على الاستاد، لأن الاستاد هو ملك لهيئة الإنتاج الحربى".

وتابع اللواء أشرف عامر: "لا توجد أى تعارض بين الإنتاج والأهلى بشأن استخدام ملعب السلام، لأن شركة استادادت تنفذ حاليا ملعبين فرعيين ليتدرب عليها الأهلى والإنتاج الحربى، ونتواصل مع الأهلى بشأن مواعيد التدريبات والمباريات التى لن تكون عائقا فى أى وقت لأى الفريقين".

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وعن فريق الإنتاج، قال أشرف عامر: "أن لاعبى فريق الإنتاج تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا بالإضافة إلى الكابتن مختار مختار، وأحب أشكر مجدى عبد العاطى على وقفته الكبيرة مع الإنتاج وهو صاحب القرار في البقاء أو الرحيل".

وشهد استاد الأهلى بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التى يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادى، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفى بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.

فيما حرص محمود الخطيب، على مصافحة اللاعبين القدامى، قبل انطلاق فعاليات افتتاح استاد الأهلى بمدينة السلام، وتشهد احتفالية استاد الأهلى الجديد إقامة مباراة بين اللاعبين القدامى، الذين تواجدوا للمشاركة فى الحدث، إلى جانب حضور بعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالنادي.