شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق، نجم مصر والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر فنيًا بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء،: "رمضان صبحي مؤثر فنيًا من الأهلي وسيتأثر بكل تأكيد بعد رحيله، وفايلر كان يريد استمراره فى الفريق لمعرفة قدراته وإمكانياته".

وأضاف: "الأهلي سيظل فترة طويلة حتي يستطيع تعويض رمضان صبحي، ومن الممكن أن يلعب كهربا أو طاهر محمد طاهر فى مركزه".

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في ذات السياق أكد الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة ثلاثة سنوات، موضحا أن اللاعب سيحصل على 5 مليون دولار مع بيراميدز فى ثلاثة سنوات إضافة إلى بنود تحفيزية ومكافآت أخري فى حالة الحصول على بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا".

وأضاف: "جماهير الأهلي تلقت صدمة اليوم فى احتفالها باستاد السلام وذلك بعد اعلان انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز".