شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق، نجم مصر والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر فنيًا بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء،: "رمضان صبحي مؤثر فنيًا من الأهلي وسيتأثر بكل تأكيد بعد رحيله، وفايلر كان يريد استمراره فى الفريق لمعرفة قدراته وإمكانياته".
وأضاف: "الأهلي سيظل فترة طويلة حتي يستطيع تعويض رمضان صبحي، ومن الممكن أن يلعب كهربا أو طاهر محمد طاهر فى مركزه".
في ذات السياق أكد الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة ثلاثة سنوات، موضحا أن اللاعب سيحصل على 5 مليون دولار مع بيراميدز فى ثلاثة سنوات إضافة إلى بنود تحفيزية ومكافآت أخري فى حالة الحصول على بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا".
وأضاف: "جماهير الأهلي تلقت صدمة اليوم فى احتفالها باستاد السلام وذلك بعد اعلان انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز".
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