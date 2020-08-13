شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: بيراميدز سيحصل على الدوري الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن بيراميدز نجح فى التعاقد مع رمضان صبحي، مثلما فعل المارد الأحمر فى ضم كهربا من الزمالك، موضحا ان الفريق بات مؤهلا للتتويج ببطولة الدوري الموسم المقبل.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، "أنا أوجه رسالة للنادي الأهلي "كما تدين تدان"، مجلس الإدارة سبب رحيل رمضان صبحي، وانتقاله إلى بيراميدز ليس صدمة".

وأضاف: "رمضان صبحي هو السبب الرئيسي فى حصول الأهلي على الدوري فى الموسم الماضي، وسيتأثر مستوي الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأموال السبب الرئيسي فى رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد عن القلعة الحمراء، قائلا: ""كان يجب على مسؤولو الأهلي بدل التعاقد مع طاهر والتجديد لمروان محسن هو التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لأنه لاعب مؤثر للغاية على المستوي الفني".

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وأضاف: "كهربا بعيدا عن مستواه وفايلر غير مقتنع به على الإطلاق، وحسين الشحات لم يعود منذ هدفه فى مرمي الزمالك بمباراة السوبر".

وشدد على أن فريق بيراميدز سيحصل على بطولة الدوري العام فى الموسم المقبل حال التعاقد مع مدير فني كبير، قائلا: "الدوري سيكون من نصيب بيراميدز فى الموسم المقبل بعد انضمام رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي إلى جانب تواجد عبد الله السعيد".

وختم: "فريق بيراميدز أصبح لديه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات فنية كبيرة للغاية، وإذا تواجدت العدالة التحكيمية سيحصل على الدوري بكل تأكيد".