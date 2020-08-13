شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لفشل الأهلي في الإبقاء على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر كواليس فشل الأهلي في التفاوض مع رمضان صبحي لاعبه المعار من هيديرسفيلد الانجليزي، مشيرا إلى أن رمضان كان غاضب من الطريقة التي تعامل بها الاهلي معه.
وشدد على أن رمضان صبحي وقع لبيراميدز يوم 2 أغسطس، وبدأ بيراميدز التفاوض مع هيديرسفيلد لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي.
تابع: النادي الانجليزي بدأ المزايدة على الناديين "الأهلي وبيراميدز" وكان لابد اين يحسم رمضان وجهته لحسم النادي الذي يتفاوض مع هيديرسفيلد، موضحا أنه من المتوقع ألا ينتقل رمضان إلى بيراميدز والتوقيع لا يعني أي شيء بدون الاتفاق مع نادي هيديرسفيلد لشراء عقد اللاعب نهائيا.
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