شكرا لقرائتكم شوبير: التفاوض بين الأحمر وهيدرسفيلد كانت شاقة والعفيجي قال"اما الاهلى إما بلاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير أن المفاوضات بين الأهلى وهيدرسفيلد لضم رمضان صبحى كانت شاقة من حيث المقابل المادى ، وتدخل نادى مصري اخر بخلاف بيراميدز ، فقال رمضان اللعب للاهلى أو لا ، ولن العب في مصر الا للاهلى قائلا" اما الاهلى إما بلاش " ، فرفع الاهلى السعر الى 3 مليون بدلا من 2مليون و250 الف استرلينى .

وقال شوبير خلال برنامج الدورى مع شوبير الذى يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس أن رمضان اتفق مع امير توفيق على كل شيء ، ووصلت الموافقة من هيدرسفيلد ، وفى هذا التوقيت كان هناك عرض اوروبى لرمضان ، من بطل الدورى التركى وسيلعب في بطولة اوروبا ، ووصلت رمضان مكالمة من الفريق التركى ، للتفاوض ، و تم تقديم عرض للاعب ، كما طلب الاهلى من النادى الانجليزى موافقة كتابية بالموافقة على ضم صبحى ، لمدة يومين ، الى ان يحسم اللاعب موقفه وطلب وكيله نادر شوقى مد المهلة الى يوم السبت .

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وتم سؤال وكيل اللاعب عن الزج باسم بيراميدز فى المفاضات لكن وكيل اللاعب نفى ، وأضاف شوبير انه تواصل أيضا مع مدير التسويق ببيراميدز والذى نفى أيضا قائلا لا يوجد اى اتصال مع رمضان نهائيا.

واستمرت التأكيدات من اللاعب ووكيله أنه لن يلعب في مصر الا للأهلى ، بجانب تأكيدات بيراميدز بعدم التفاوض مع اللاعب وذلك حتى الثالثة صباحا ، ليتفاجأ الجميع منذ ساعات قليلة بانتقاله الى بيراميدز.