شكرا لقرائتكم طاهر طاهر يظهر فى الممر الخاص بغرفة خلع ملابس استاد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت صورة طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي الجديد في الممر الخاص بغرفة خلع ملابس استاد النادي الجديد في مدينة السلام ، ويعلن الأهلي بعد قليل افتتاح استاده الجديد في مدينة السلام، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وعدد من رموز النادي على مختلف العصور ، يذكر أن النادي أعلن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد.

Advertisements

من ناحية أخرى ، أبدى مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق سعادته بافتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يتم الإعلان عنه مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد ، وقال كنفاني: «عندما تشرفت بالانتماء للنادي الأهلي في شهر أبريل من عام ١٩٦١ كان رئيس النادي المرحوم أحمد عبود باشا، وقد تتابع رؤساء النادي الأهلي على قيادته، وجميعهم شخصيات محترمة وأمينة، أدوا مهمتهم بنجاح، بالعمل على تطوير النادي الأول في مصر وكل البلاد العربية والإفريقية».

وأضاف: «يرأس النادي الأهلى حالياً محمود الخطيب، وهو أصغر سنًّا من سابقيه، وقد أدار مسؤولية رئاسة النادي بحكمة واقتدار، ليؤكد الجميع جدارته بشغل هذا المنصب الصعب» ، ووجه كنفاني التحية للخطيب الرئيس الناجح ، ونصحه أن يتغاضى عن الشامتين والحاقدين، ويستمر في العمل الناجح لرفعة نادينا الحبيب.