شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يواصل برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش التدريبات الجماعية المقامة على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.. وخضع أوباما لمجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الاول تجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت.

كما خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران المقام علي على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون.

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يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد الخميس لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز