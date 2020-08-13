شكرا لقرائتكم كواليس الاجتماع .. مرتضى يشدد على لاعبي الزمالك التركيز في المباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق شهدت الحديث معهم حول المرحلة الماضية وكافة أحداثها وضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة فى الدورى وعلى رأسهم مباراة القمة أمام الأهلى يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب مواجهتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.

كما شهدت الجلسة تأكيد رئيس الزمالك للاعبين أنه سيتم صرف المستحقات عقب مباراة مصر المقاصة، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب حديثه حول الفرص المهدرة التى شهدتها مباراتى الفريق أمام المصرى والاتحاد السكندرى فى الدورى وضرورة الهدوء والتركيز الشديد حول استغلال الفرص كما شدد رئيس الزمالك على دعمه للجهاز الفنى واللاعبين.

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وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين، الماضى، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم فرجانى ساسى للأبيض بالهدف الأول، فيما نجح زعيم الثغر فى خطف نقطة التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق لاعبه أحمد راشد، فيما فاز الأبيض على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم بينهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.