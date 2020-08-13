شكرا لقرائتكم طارق يحيي: "لما نجح الزمالك الحرب زادت والصوت علي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق يحيى مقدم البرامج في قناة الزمالك، عن تفاصيل اجتماع مرتضي منصور رئيس النادي، مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم الأربعاء، قبل مواجهة المقاصة وبعد التعادل القاتل مع الاتحاد في الجولة الماضية.

وقال يحيي خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" "كنت حاضرًا اليوم لقاء مرتضى منصور مع فريق الزمالك، والاجتماع كان يسوده المرح في بعض الأحيان والجدية في البعض الآخر، وكان اجتماعًا أبويًا جدًا، اللاعبون تعهدوا بالتركيز في الفترة المقبلة، ووعدوا رئيس النادي بذلك".

وعن مصطفى محمد مهاجم الفريق قال يحيي إنه نال قسط كبير من الدعم والمساندة من حديث مرتضى منصور، وكان سعيد بكلامه، ورئيس النادي رفع من روحه المعنوية أمام زملائه".

وقال نجم الزمالك السابق: "مرتضى منصور شكر كارتيرون على اهتمامه بالناشئين وإعطاء الفرصة لهم، والاجتماع كان مثمرًا ودسمًا، فريق الزمالك على قدر المسئولية، ويجب أن يحققوا طموحات وآمال جمهورهم بشكل كبير".

وانتقل للحديث عن يوسف أوباما لاعب الفريق، فقال إن اللاعب فتح قلبه لمرتضى منصور، وتحدث في كافة الأمور".

وأردف يحييرأردف يحيي: "أتعجب من الكلام الذي يقال أنه لا يريد التوقيع للتجديد هذه أمور غريبة، يمر بها الزمالك نظرا للنجاحات المتواجدة في الزمالك، وبالتالي الحرب زادت والصوت عالي".

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وأتم: "مرتضى منصور طلب مني تعديل بعض عقود اللاعبين الصغار الذين صعدوا للفريق الأول".

وكان كارتيرون قد اعتمد علي بعض اللاعبين الناشئين خلال مباريات الزمالك الأخيرة الودية والرسمية في الدوري، ويعد الأبرز منهم أسامة فيصل وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.

ويستعد الزمالك لموجهة مصر المقاصة، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.