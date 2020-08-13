شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: هيدرسيفلد حتى الآن لا يملك سوى عرض الأهلى لضم رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن نادى هيدرسيفلد الإنجليزى لم يتلقى أي عرض بشأن شراء رمضان صبحى خلال هذه الفترة وحتى الآن سوى من النادى الأهلى.

وقال إبراهيم فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "المدير التنفيذي لنادى هيدرسيفلد أكد أن النادى لم يتلق أي عرض لرمضان صبحى سوى عرض نادى الأهلى فقط حتى هذه اللحظة في اتصال تليفونى".

وأضاف إبراهيم فايق: أن نادى هيدرسيفلد طلب من رمضان صبحى العودة إلى إنجلترا لينضم للفريق في فترة الإعداد التي ستبدأ يوم السبت المقبل، وأن رمضان صبحى لم يكذب على الأهلى في هذه النقطة".

وتابع رمضان صبحى: أن النادى الأهلى حتى الآن لم يسحب عرضه لنادى هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحى رغم إعلانه أنه خارج حساباته، ورمضان لم يخبى أي عرض جاله على النادى الاهلى بما فيها عرض نادى الزمالك، وهناك مسئولون من القلعة البيضاء كلموا رمضان على الانضمام للفريق من الموسم ولكن رمضان رفض".

واختتم إبراهيم فايق: "أن بيراميدز اتفق مع رمضان صبحى أولا بـ6 ملايين دولار في 3 مواسم وحصل على موافقته، ولم يتلق أى فلوس حتى الآن من نادى بيراميدز، ومن المقرر أن يبدأ في مخاطبة نادى هيدرسيفلد بعد التفوق على عرض الأهلى الذى وصل لـ18 مليون جنيه في الموسم، والأهلى لم يقصر في إدارة ملف رمضان صبحى".

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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال توفيق أن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته.

وتابع، أستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.. لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.. ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني.

وأوضح: "نظرًا لأن الأهلي متمسك بأستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الأنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".