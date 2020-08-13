شكرا لقرائتكم تقارير مغربية: حميد أحداد لا يرغب في العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال موقع "البطولة" المغربي، ان حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار الرجاء المغربي لا يريد العودة إلى مصر رغم انتهاء فترة إعارته في نهاية يونيو الماضي، وذلك من أجل الموسم مع فريقه حتى نهايته محليا وخارجيا رغم انتهاء تعاقده مع الفريق الأخضر الذى ينافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ذكر الموقع أن قانون تمديد الإعارة لا يفرض على اللاعبين البقاء لأنه يكون بصيغة التراضي بين الطرفين، وأن الزمالك حاول مع أحداد إعادته إلى القاهرة لعدم تفعيل الرجاء بند الشراء النهائي أو تمديد الإعارة لموسم آخر، لكن اللاعب قرر أن ينهي الموسم مع الفريق المغربي.

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ويسعى أحداد الفوز مع الرجاء ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية، حيث ينافس العملاق المغربي على الثلاث بطولات هذا الموسم.

حميد أحداد يعيش فترة من التألق رفقة الرجاء بعد العودة من التوقف، إذ سجل 4 أهداف آخر 5 مباريات لعبها النادي، ليتصدر الرجاء مسابقة الدوري بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الوداد قبل تسع جولات من النهاية.

جدير بالذكر أن الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، سيشهد مواجهة عربية خالصة، إذ يلعب قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، مع قطبا الكرة المغربية الوداد والرجاء على الترتيب.