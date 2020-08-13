شكرا لقرائتكم تحديد موعد لقاء ليفربول وأرسنال في "الدرع الخيرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنقضي مع أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي ببطولة الدرع الخيرية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 29 أغسطس الجاري. وستقام المباراة التقليدية للموسم الجديد بدون جماهير في ويمبلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. في المقابل، ستقام مباراة الدرع الخيرية لفرق السيدات، التي ستكون الأول منذ عام 2008، قبل مباراة الرجال، حيث يواجه تشيلسي بطل الدوري فريق مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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