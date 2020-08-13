4 مليون جنيه راتب محمد صلاح الأسبوعي في ليفربول الإنجليزي

يبحث العديد من متابعي الكرة العالمية، عن راتب محمد صلاح الأسبوعي الذي يتقاضاه في فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما انتقل إليه قادما من صفوف روما الإيطالي.
وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2017 في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 42 مليون يورو.
ويتقاضى محمد صلاح ما يقرب من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، رفقة نادي ليفربول، بعد المستوي المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز منذ قدومه في 2017.
كما سبق وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية في تقرير سابق لها أن إدارة ليفربول تنوي رفع قيمة راتب محمد صلاح الأسبوعي ليحصل على 430 ألف جنيه إسترليني تمهيداً لإقناع لاعب منتخب مصر بتوقيع عقد جديد مع الفريق لموسم إضافي ليصل إلى 2024.
الجدير بالذكر أنه في حال تنفيذ إدارة ليفربول خطوته بزيادة راتب صلاح الأسبوعي إلى 430 ألف إسترليني، إلى جانب تعديل راتبه السنوي ليحصل على 22.4 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي سيجعله الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على التشيلي أليكسس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الذي رحل مؤخرا إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.
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