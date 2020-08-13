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شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير، أن المفاوضات بين الأهلى وهيدرسفيلد  لضم رمضان صبحى  كانت شاقة من حيث المقابل المادى ، وتدخل نادى مصري أخر بخلاف بيراميدز ، فقال رمضان لن ألعب في مصر إلا للأهلى، فرفع الأهلى السعر لـ 3 مليون بدلا من 2 مليون و250 ألف إسترلينى.

وقال شوبير خلال برنامج الدورى مع شوبير الذى يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس أن رمضان اتفق  مع أمير توفيق على كل شيء ووصلت الموافقة من هيدرسفيلد ، وفى هذا التوقيت كان هناك عرض اوروبى لرمضان ، من بطل الدورى التركى وسيلعب في بطولة أوروبا، ووصلت رمضان مكالمة من الفريق التركى للتفاوض وتقديم عرض للاعب ، كما طلب الأهلى من النادى الإنجليزى موافقة كتابية بالموافقة على ضم صبحى، إلى أن يحسم اللاعب موقفه  وطلب وكيله نادر شوقى مد المهلة ليوم السبت .

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وتم سؤال وكيل اللاعب عن الزج باسم  بيراميدز فى المفاضات لكن وكيل اللاعب نفى ، وأضاف شوبير أنه تواصل أيضا مع مدير التسويق ببيراميدز والذى نفى أيضا، قائلا: " لا يوجد اتصال مع رمضان نهائيا".

واستمرت التأكيدات من اللاعب ووكيله أنه لن يلعب في مصر الا للأهلى ، بجانب تأكيدات بيراميدز بعدم التفاوض مع اللاعب وذلك حتى الثالثة صباحا ، ليتفاجئ الجميع منذ ساعات قليلة بانتقاله إلى بيراميدز.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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