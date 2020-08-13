شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير، أن المفاوضات بين الأهلى وهيدرسفيلد لضم رمضان صبحى كانت شاقة من حيث المقابل المادى ، وتدخل نادى مصري أخر بخلاف بيراميدز ، فقال رمضان لن ألعب في مصر إلا للأهلى، فرفع الأهلى السعر لـ 3 مليون بدلا من 2 مليون و250 ألف إسترلينى.

وقال شوبير خلال برنامج الدورى مع شوبير الذى يقدمه عبر قناة اون تايم سبورتس أن رمضان اتفق مع أمير توفيق على كل شيء ووصلت الموافقة من هيدرسفيلد ، وفى هذا التوقيت كان هناك عرض اوروبى لرمضان ، من بطل الدورى التركى وسيلعب في بطولة أوروبا، ووصلت رمضان مكالمة من الفريق التركى للتفاوض وتقديم عرض للاعب ، كما طلب الأهلى من النادى الإنجليزى موافقة كتابية بالموافقة على ضم صبحى، إلى أن يحسم اللاعب موقفه وطلب وكيله نادر شوقى مد المهلة ليوم السبت .

Advertisements

وتم سؤال وكيل اللاعب عن الزج باسم بيراميدز فى المفاضات لكن وكيل اللاعب نفى ، وأضاف شوبير أنه تواصل أيضا مع مدير التسويق ببيراميدز والذى نفى أيضا، قائلا: " لا يوجد اتصال مع رمضان نهائيا".

واستمرت التأكيدات من اللاعب ووكيله أنه لن يلعب في مصر الا للأهلى ، بجانب تأكيدات بيراميدز بعدم التفاوض مع اللاعب وذلك حتى الثالثة صباحا ، ليتفاجئ الجميع منذ ساعات قليلة بانتقاله إلى بيراميدز.