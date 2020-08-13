شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى معسكر سموحة استعدادا لمباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن حمادة صدقى المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادى سموحة، أختيار 20 لاعباً لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة ونصف مساء غداً على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .. وضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، أحمد جمال ، أحمد أبو الفتوح ، كريم يحيى ، فارس مجاهد ، يوسف ديوب ، ايدى ايمومو ، ناصر ماهر ، أحمد حمص ، حسام حسن ، صلاح محسن ، محمود معاذ ، ديريك تسيبامبى ، محمد نادى ، شريف رضا ، أحمد مكى ، محمد طلعت .
وفى سياق متصل ، عقد حماده صدقى المدير الفنى جلسة مع لاعبى الفريق وحثهم على تقديم مباراة قوية أمام ذئاب الجبل ومواصلة الانتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الافريقيه .
كما عقد أحمد ناجى جلسة خاصة مع حراس المرمى لتجهيز بديل الهانى سليمان والذى تعرض للايقاف ثلاثة مباريات وغرامة ٥٠ ألف جنيه الامر الذى دفع ناجى للاعتماد على عمر صلاح فى هذا اللقاء الهام .
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