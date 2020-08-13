شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى طلب مليون دولار فى الموسم أسوة بعلى معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن انتقال رمضان صبحى لاعب الأهلى إلى بيراميدز تم بطريقة تشبه طريقة انتقال أحمد فتحى فى طريقة الإعلان، حيث كانت المفاوضات في طريقين والأهلى بدأ المفاوضات مع اللاعب واستقبله الخطيب في منزله بأكتوبر وكانت جلسة مطولة، وأبدى اللاعب رغبته بالبقاء في الأهلى بشرط وصول عرض أوروبى للرحيل عن الأهلى .

وطلب رمضان صبحى التساوى مع أكبر لاعب بالفريق من حيث العقد وهو على معلول، والذى يحصل على مليون دولار في العام، بخلاف المزايا مثل الإعلانات.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.