شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: هيدرسفيلد لم يتلق أى عروض لشراء رمضان إلا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن نادى هيدرسيفلد الإنجليزى لم يتلقى أي عرض بشأن شراء رمضان صبحى سوى من النادى الأهلى.

وقال إبراهيم فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "المدير التنفيذي لنادى هيدرسيفلد أكد أن النادى لم يتلق أي عرض لرمضان صبحى سوى عرض نادى الأهلى فقط حتى هذه اللحظة".

وأضاف إبراهيم فايق: أن نادى هيدرسيفلد طلب من رمضان صبحى العودة إلى إنجلترا لينضم للفريق في فترة الإعداد التي ستبدأ يوم السبت المقبل، وأن رمضان صبحى لم يكذب على الأهلى في هذه النقطة".

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وتابع رمضان صبحى، أن النادى الأهلى حتى الآن لم يسحب عرضه لنادى هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحى رغم إعلانه أنه خارج حساباته، ورمضان لم يخفى أي عرض جاء على النادى الاهلى بما فيها عرض نادى الزمالك، وهناك مسئولون من القلعة البيضاء كلموا رمضان على الانضمام للفريق من الموسم ولكن رمضان رفض".

واختتم إبراهيم فايق: "أن بيراميدز اتفق مع رمضان صبحى أولا بـ6 ملايين دولار في 3 مواسم وحصل على موافقته ومن المقرر أن يبدأ في مخاطبة نادى هيدرسيفلد بعد التفوق على عرض الأهلى الذى وصل لـ18 مليون جنيه في الموسم، والأهلى لم يقصر في إدارة ملف رمضان صبحى".