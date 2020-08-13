شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. قصة اعتزال اللاعب أحمد مسعود من الألف إلى الياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل مفاجئ لوح اللاعب أحمد مسعود حارس مرمى النادى المصرى بإعتزاله من خلال أحد البرامج الفضائية ، رداً على إتهامه بالتسبب في نشر فيروس كورونا بمعسكر الفريق.
فما هى تفاصيل القصة ؟.. والدة مسعود توفت بالفيروس منذ يومين فانهالت عليه الاتهامات من قبل أعضاء الفريق بأنه تسبب في نشر العدوى بعدما جاءوا لتعزيته في وفاة امه
وردا على هذا قال :
هذا غير صحيح تماماً، وأنا مش هلعب كورة تاني، ومسحتي مع الفريق جاءت إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية.
وأضاف أن هناك حملة ممنهجة ضده منذ مباراة السوبر أمام الأهلى
في الفيديو التالي نستعرض بمزيد من التفاصيل حقيقة قرار الاعتزال
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