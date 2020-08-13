7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل
محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل
عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عن سعادته بافتتاح استاد النادى الجديد موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية، وقال الخطيب خلال كلمته في افتتاح استاد النادي: "معظم مباريات الأهلى ستكون على الاستاد الجديد وهذا سيوفر الكثير على اللاعبين والاستقرار الفني".. وأضاف: "أشكر أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بيشتغل من أجل ناديه وذاته وستاد الأهلى حلم كنا نحلم به".
الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.
احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي
شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.
اتحاد الكرة يدرس استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية 2021
جلسة بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك فى صالة ميت عقبة
قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.
رمضان صبحي يتقاضي 90 مليون جنيه من بيراميدز بعد الرحيل عن الاهلي
قال مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب الاهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وأوضح المصدر أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد أتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الأنتقال لبيراميدز.
مسحة طبية جديدة لفريق الزمالك غدًا
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد الخميس لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.
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