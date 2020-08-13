7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل

محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل

عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عن سعادته بافتتاح استاد النادى الجديد موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية، وقال الخطيب خلال كلمته في افتتاح استاد النادي: "معظم مباريات الأهلى ستكون على الاستاد الجديد وهذا سيوفر الكثير على اللاعبين والاستقرار الفني".. وأضاف: "أشكر أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بيشتغل من أجل ناديه وذاته وستاد الأهلى حلم كنا نحلم به".

الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي

شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.

اتحاد الكرة يدرس استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية 2021 كشفت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية ، أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يدرس التقدم للاتحاد الافريقي بطلب استضافة مصر لبطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المقرر إقامتها في 2021 بعد اعتذار اوغندا ، جاء ذلك خلال تواجد سحر عبد الحق في مران منتخب مصر للكرة الشاطئية بنادي الاعلاميين ضمن المعسكر المغلق الذي انطلق يوم الأحد الماضي و يختتم يوم الجمعة المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا وبطولة كأس العالم للقارات بدبي والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل . Advertisements جلسة بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك فى صالة ميت عقبة قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.