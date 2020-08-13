أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل
محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل
عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عن سعادته بافتتاح استاد النادى الجديد موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية، وقال الخطيب خلال كلمته في افتتاح استاد النادي: "معظم مباريات الأهلى ستكون على الاستاد الجديد وهذا سيوفر الكثير على اللاعبين والاستقرار الفني".. وأضاف: "أشكر أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بيشتغل من أجل ناديه وذاته وستاد الأهلى حلم كنا نحلم به".
الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.
احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي
شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.
رمضان صبحي يتقاضي 90 مليون جنيه من بيراميدز بعد الرحيل عن الاهلي
قال مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب الاهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وأوضح المصدر أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد أتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الأنتقال لبيراميدز.
زاهي حواس مُداعباً: الأهلاوية فراعنة والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر
داعب الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق الحضور خلال حفل إفتتاح إستاد الاهلي الجديد ، قائلاً: " قبل فترة قولت أنه تم اكتشاف بردية مكتوب فيها الفراعنة أهلاوية، ومنذ حوالي شهر تقريباً وجدت بردية تانية مكتوب فيها الأهلى نادى القرن الإفريقى، وعشان الزملكاوية ميزعلوش فبقول أن هما اللى بنوا الهرم الأكبر عشان نبقى متساويين ومحدش يزعل».
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