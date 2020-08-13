أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل

محمود الخطيب: هنرد قريبًا على المسيئين للأهلى ونكشف كل التفاصيل

عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عن سعادته بافتتاح استاد النادى الجديد موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية، وقال الخطيب خلال كلمته في افتتاح استاد النادي: "معظم مباريات الأهلى ستكون على الاستاد الجديد وهذا سيوفر الكثير على اللاعبين والاستقرار الفني".. وأضاف: "أشكر أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بيشتغل من أجل ناديه وذاته وستاد الأهلى حلم كنا نحلم به".

الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي

شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.

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