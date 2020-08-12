شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يغتال أحلام أتالانتا ويخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على نظيره أتالانتا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دا لوز، في الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز باساليتش هدف أتالانتا في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس كيلور نافاس.

وفي الوقت القاتل عاد سان جيرمان عن طريق ماركينوس الذي احرز هدف التعادل في الدقيقة 90، وبعدها مباشرة قاد نيمار هجمة من الناحية اليسرى انتهت عند تشوبو موتينج الذي أودع الكرة الشباك معلنا عن هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في انتظار الطرف الآخر الذي سيتأهل من مواجهة برشلونة أمام بايرن ميونخ المقرر لها يوم الجمعة المقبل.