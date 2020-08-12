شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن أوديجارد يدعم وسط النادي الملكي عقب قطع إعارته رسميا مع ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال سوسيداد، عن عودة اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد إلى ناديه ريال مدريد. وكان ريال مدريد أعار أوديجارد إلى ريال سوسيداد، الموسم الماضي لمدة موسم.

ووجه ريال سوسيداد رسالة وداعية للاعب النرويجي: "من الصعب التعمق في هذا الوقت القصير، ولكن أوديجارد نجح معنا، سيتركنا للعودة لريال مدريد، لكننا لن ننسى أبدًا عندما جعلنا نستمتع بهذا الموسم".

واختتم النادي الإسباني رسالته لأوديجارد: "أهدافه وكرة القدم التي يقدمها، شخصيته وجهوده جعلته يمتلك ذكرى عاطفية لعائلة سوسييداد، نتمنى له الأفضل في مستقبله".

وكان ريال مدريد أعار أوديجارد منذ قدومه إلى النادي الملكي في ديسمبر 2014، 3 مرات، الأولى كانت في صفوف هيرنفين وبعد ذلك إلى فيتيسيه الهولندي، وأخيراً ريال سوسيداد.

جدير بالذكر أن أوديجارد شارك في 36 مباراة مع ريال سوسيداد هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالهما 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

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