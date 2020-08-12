شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل رحيله لصفوف «الشياطين الحمر».. سانشو يتحدث: أحب اللعب مع بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج جادون سانشو، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن صمته لأول مرة عقب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، قال: «أحب اللعب مع هذا الفريق، لأنها مجموعة مميزة، لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب المنضمين إلينا مؤخرًا، وأشعر بالسعادة لتواجدي معهم وقيادتهم داخل أرض الملعب».

وأعلن دورتموند، الإثنين الماضي، تمديد عقد الدولي الإنجليزي حتى صيف 2023، بعدما لم يتقدم اليونايتد بالعرض المطلوب نظير ضم صاحب الـ20 عاما.

وكان دورتموند قد أمهل الشياطين الحمر حتى الإثنين الماضي لدفع 120 مليون يورو، التي حددها النادي مقابل التخلي عن سانشو، لكن النادي الإنجليزي لم يتقدم بالعرض المنشود. وشارك سانشو في مباراة دورتموند الودية ضد رايندورف ألتاخ النمساوي، اليوم الأربعاء، التي فاز بها فريقه 6/0 استعدادا للموسم الجديد.